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شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 28 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء، 28 ديسمبر.
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وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
البنك المركزي يبدأ تطبيق إصلاحات بازل 3 مطلع يناير
حساب متابعات الخليج 365: صرف دعم فبراير على الآيبان القديم
الموارد البشرية : مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة الدخل
إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق
النقل: 50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على الطرق المنفذة
وزير الطاقة: نظام إمدادات الطاقة يعزز الاستثمار الأمثل بالقطاع
إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه
الإحصاء: ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 25% في 2021
صحيفة أرجنتينية: نيوم حقبة جديدة من التقدم البشري