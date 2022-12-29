النقل: 50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على الطرق المنفذة

الموارد البشرية : مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة الدخل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “ متابعات الخليج 365 ” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء، 28 ديسمبر.

شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 28 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام