شكرا لقرائتكم ناقة هدية لأمينة المنظمة العالمية للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فاجأ مالك الإبل مشاري المخلفي، الأمين العام للمنظمة العالمية للشباب أديولا باشولاري، بـ ناقة هدية، لمشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

تفضل الناقة عن السيارات الحديدية

وقال المخلفي، خلال برنامج مجلس الصياهد، أبيها يابوي، والله كلامها زين، حد يومنا تقول إيش السيارات الفارهة والناقة، وتفضل الناقة عن السيارات الحديدية.

واستطرد: بيض الله وجهها، أنا أقدم لها ناقة هدية لكلامها الطيب، لأنها تستاهلها، وبمشاركتها في المهرجان تشجع الجميع للمشاركة.