إحباط تهريب 1.7 طن حشيش

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طنا من نبات القات المخدر وطن و766 كجم من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 - 30 / 5 / 1444ه‍ وقبضت على مهربيها، وعددهم361 متهما، منهم 23 مواطنا، و338 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود 29.2 طنا من القات و1.7 طن حشيش في 4 مناطق وقبضت على 361 متهما بتهريبها.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طنا من نبات القات المخدر وطن و766 كجم من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 - 30 / 5 / 1444ه‍ وقبضت على مهربيها، وعددهم361 متهما، منهم 23 مواطنا، و338 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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