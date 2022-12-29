شكرا لقرائتكم خبر يوم حقلي لمكافحة الآفات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتميز اليوم الحقلي الذي قدمه المهندس جابر الجهني بالتطرق إلى العديد من المحاور ومن أهمها الطرق السليمة في مكافحة الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل، والتخلص من بقايا المحصول السابق، إضافة إلى شرح عملي بكيفية عمل الأحواض وقلب التربة لكسر أطوار الآفات وعمل الأحواض الجافة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن اليوم الحقلي هدف إلى شرح الطرق السليمة للزراعة ومكافحة الآفات الزراعية بأنواعها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي لجميع مزارعي المنطقة.
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