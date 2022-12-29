شكرا لقرائتكم خبر يوم حقلي لمكافحة الآفات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بالتعاون مع مركز وقاء بتبوك، يوما حقليا عمليا عن الممارسات الزراعية للمكافحة المتكاملة للآفات في المحاصيل الزراعية، وذلك في إحدى المزارع بتبوك، بحضور عدد من المزارعين بالمنطقة.

وتميز اليوم الحقلي الذي قدمه المهندس جابر الجهني بالتطرق إلى العديد من المحاور ومن أهمها الطرق السليمة في مكافحة الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل، والتخلص من بقايا المحصول السابق، إضافة إلى شرح عملي بكيفية عمل الأحواض وقلب التربة لكسر أطوار الآفات وعمل الأحواض الجافة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن اليوم الحقلي هدف إلى شرح الطرق السليمة للزراعة ومكافحة الآفات الزراعية بأنواعها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي لجميع مزارعي المنطقة.