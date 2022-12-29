دعم الصحة الرقمية بخوارزميات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة رمز الذكاء لتقنية المعلومات (Alphaiota)، للتعاون في مجال البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للابتكار.

ومثل الوزارة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار المهندس خالد القماش، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي ثامر البلاع.

وتضمنت الاتفاقية تطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير الأعمال، وإنشاء معمل ذكاء اصطناعي خاص بالبيئة الآمنة الحاضنة للابتكار (sandbox)، إضافة إلى بناء نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق متطلبات هيكلة ومعمارية البيانات، للمشاركة في تقديم دورات تدريب، وورش عمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

يذكر، أن مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار أطلقا أخيرا منصة البيئة الآمنة للابتكارات الصحية (sandbox)، وذلك للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، خلال تحفيز المبتكرين من الأفراد والشركات لتقديم الحلول في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، إذ ستتولى المنصة تسهيل رحلة المبتكرين لتنفيذ مشاريعهم، عبر توفير بيئة تجريبية حاضنة، بالشراكة والتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة.

أهم بنود الاتفاقية

