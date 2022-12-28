السعودية اليوم / الأمن العام يدشن خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة في ملتقى "أبشر" الثامن 2022



الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

دشن الأمن العام اليوم، خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة، وذلك في ملتقى "أبشر" الثامن 2022، الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرط، ويتم تنفيذها عن طريق الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار المركبة المراد الإبلاغ عنها، وأخيرًا اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.

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23:53ت م

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