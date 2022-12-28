السعودية اليوم / تقني القنفذة يحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي



جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

حصلت الكلية التقنية بالقنفذة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار".

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن الكلية عملت على تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي بمشاركة جميع منسوبي الكلية، وذلك للمساهمة في تعزيز برامج الكلية التدريبية.

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23:43ت م

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