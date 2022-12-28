شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي اتحاد جدة يقتربوا من قائمة السعودية في خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من دخول قائمة المنتخب السعودي، الذي يستعد لمنافسات بطولة خليجي 25.

وأكد الإعلامي منار شاهين، أن ملامح قائمة الأخضر السعودي المشاركة في بطولة خليجي 25، تُقرب ثلاثي العميد من القائمة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة خليجي 25، في مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة بين 6 و19 يناير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، وهم "السعودية، اليمن، العراق، سلطنة عمان، الكويت، قطر، البحرين (حامل اللقب)، الإمارات".

وكتب شاهين عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"انباء غير رسمية، زكريا هوساوي وعوض الناشري واحمد شراحيلي في قائمة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 25 بالعراق المقبلة".

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، في مدينة البصرة العراقية، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى "العراق، اليمن، السعودية، عمان"، على ملعب مدينة البصرة الرياضية، الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

بينما تقام مباريات المجموعة الثانية "البحرين، الكويت، قطر، الإمارات"، على ملعب الميناء الأولمبي، الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.