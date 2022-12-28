شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعلن عقوبات مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مجموعة من القرارات، بعد مباراة النصر والهلال، في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي.

وتعادل النصر والهلال بهدفين لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

ويتصدر العالمي، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين فقط، عن الهلال صاحب المركز الرابع.

وقررت الانضباط، تغريم نادي النصر، مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، بسبب تأخر تواجد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الممر الخاص، خلال الوقت المحدد، ما أدى إلى تأجيل بداية الديربي.

وغرمت اللجنة أيضًا، نادي الهلال بـ15 ألف ريال سعودي، بسبب تأخر دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب؛ ما أدى إلى تأجيل بداية الشوط الثاني، في الديربي أمام النصر.

ولم تعلن الانضباط، أي عقوبات ضد الظهير الأيمن سلطان الغنام وصانع الألعاب أندرسون تاليسكا، ثنائي نادي النصر. مثلما تردد في الساعات الماضية.