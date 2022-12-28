شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسقط فى فخ التعادل ويواصل السقوط للمباراة الثانية على التوالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النادي الأهلى مسلسل نزيف النقاط فى الآونة الأخيرة، بعد التعادل الإيجابي مع سيراميكا كيلوبترا بنتيجة 1/1،ليواصل المارد الأحمر سقوطه للمباراة الثانية على التوالي، فعلى الرغم من الظهور الجيد للفريق مقارنة بآخر مباراتين إلى أن الفريق أفتقد اللمسة الأخيرة فى إنهاء الهجمات بشكل كبير بمباراة الليلة.

فى حين قدم نادي سيراميكا كيلوبترا مباراة مميزة على الجانب التكتيكي، بعدما أغلق مفاتيح اللعب للنادي الأهلى وتمكن فى إستغلال أخطاء الفريق الضيف، الشئ الذي جعله يتمكن من التقدم فى النتيجة، قبل أن يدرك المارد الأحمر هدف التعادل فى الربع ساعة الاخيرة من المباراة، ليخطف الفريق نقطة ثمينة.



كولر يشن هجومه على مهاجمي الفريق

وحرص المدرب السويسري مارسيل كولر فى توجيه بعض التصريحات الغاضبة على مهاجمي فريقه بعد مباراة اليوم، حيث أكد أنه لا يوجد أحدًا من مهاجمي الفريق الحالي يلقي إعجابه، كما أن المهاجم الوحيد الذي نجح فى تنفيذ تعليماته كان اللاعب الأفريقي بيرسي تاو، والذي تعرض للإصابة مؤخرًا.



الأهلى يمنح الزمالك فرصة الصدارة

وبهذا التعادل الذي حققه الأهلي فى مواجهة الليلة، أصبح نادي الزمالك أمام فرصة جيدة للغاية لإحتلال صدارة ترتيب المسابقة للمرة الأولي له هذا الموسم، حال إذا ما تمكن من تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي فى مباراة الغد، الأمر الذي قد يشعل المنافسة بصورة أكبر خلال الجوالات القادمة.