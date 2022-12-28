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الوفرة الاقتصادية على منصة أبشر تتجاوز 17 مليار ريال سنويًّا

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شكرا لقرائتكم الوفرة الاقتصادية على منصة أبشر تتجاوز 17 مليار ريال سنويًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المتحدث الرسمي لمنصة أبشر طارق الحميد: إن الوفرة الاقتصادية من المنصة أكثر من 17 مليار ريال سنويًّا.

دراسة المنصة

وتابع الحميد، بمداخلة مع قناة الإخبارية: قمنا بعقد أكثر من دراسة بشأن منصة أبشر لتقييم الأثر الأمني والبيئي والاجتماعي والمالي والاقتصادي للمنصة.

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تشمل جميع الأطراف

أوضح متحدث أبشر أن الوفر الاقتصادي هنا يشمل جميع الأطراف على المنصة بداية من مقدم الخدمة إلى المستفيد منها وكذلك الاقتصاد والبنية التحتية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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