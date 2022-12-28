شكرا لقرائتكم لقطات لـ 17 حديقة افتتحت في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتحت أمانة الرياض 17 حديقة كمرحلة أولى ضمن خطة لزيادة الحدائق للوصول لمستهدفات الرياض الخضراء.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة على موقع تويتر: بمساحة تتجاوز 194 ألف متر مربع وفي 13 حيًّا، افتتح الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض 17 حديقة كمرحلة أولى ضمن خطة لزيادة الحدائق للوصول لمستهدفات الرياض الخضراء.

واستعرضت الأمانة في تقرير مصور، لقطات توثق الحدائق التي تم افتتاحها لخدمة الأحياء المجتمعية وخلق بيئة جمالية داخل المدينة.