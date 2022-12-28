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الجوازات تحصد 4 جوائز في ملتقى أبشر الثامن 2022

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شكرا لقرائتكم الجوازات تحصد 4 جوائز في ملتقى أبشر الثامن 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصدت المديرية العامة للجوازات (4) جوائز في ملتقى “أبشر” الثامن 2022، الذي أقيم اليوم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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جائزة المبادرة الإستراتيجية

وتمثل الإنجاز في تحقيق جائزة المبادرة الاستراتيجية لعام 2022م “خدمة التحقق من الوثائق الرقمية”، وجائزة التميز في قياس التحول الرقمي الحكومي، وجائزة الخدمات الأمنية، وجائزة التكامل الرقمي “خدمة الدفع من منصة أبشر”.

يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من (350) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (26) مليون مستفيد.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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