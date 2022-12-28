شكرا لقرائتكم توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة المكرمة والذروة الجمعة والسبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، وجريان السيول.

تزداد شدتها الجمعة والسبت

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية، التي تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحره وخليص والليث والقنفدة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، تبدأ – بمشيئة الله تعالى – من مساء غد الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.