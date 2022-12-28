شكرا لقرائتكم مصاب بـ التصلب اللويحي: الدكتور قال لي يمكن تموت بكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الشاب محمد الجهيمي مصاب التصلب اللويحي، ردة فعله لحظة تشخيصه بالمرض، موضحًا كيف تعايش معه.

وقال الجهيمي خلال لقاء له مع قناة السعودية: إنه ظن أنه سيتوفى في اليوم التالي للتشخيص، خاصة أن الطبيب أخبره أنه سيموت بالفعل، مضيفًا: الدكتور قال لي يمكن تموت بكرة.

ولفت الشاب محمد الجهيمي إلى أنه قابل مصابين آخرين، للاطلاع قصصهم وتجاربهم ومعايشتهم مع المرض.

التعايش مع المرض

وتابع: شعرت أني موجود مع مجتمع كلهم مصابون، ولكن قادرون على التعايش مع هذا المرض، وقادرون على العمل والإنتاج، وتكوين أسرة.

في السياق ذاته، أوضح الجهيمي أنه عندما علم بمرضه في المرحلة الثانوية، ظن أنه لن يستطيع أن يكمل الدراسة، ولكن تمكن من الاستمرار في التعليم، وتخرج من الثانوية، والتحق بالجامعة، ثم الوظيفة.