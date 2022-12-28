عليكم بسنتي في المجاردة

واستمع المرزوقي إلى شرح مفصل عن الحملة وما تقدمه من برامج قيّمة، تهدف إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتجول الجميع في المعرض المقام بهذه المناسبة.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في عسير الشيخ جابر عبدالله الشهري إن الحملة أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ودشنها في وقت سابق بديوان الرئاسة ووجه بتفعيلها في الفروع والمحافظات.
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