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عليكم بسنتي في المجاردة

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دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي حملة «عليكم بسنّتي» بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة في عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، ورئيس هيئة المجاردة الشيخ حسن مرعي الشهري، ومديري الإدارات الحكومية، في قاعة أرض العسل بالمجاردة.

واستمع المرزوقي إلى شرح مفصل عن الحملة وما تقدمه من برامج قيّمة، تهدف إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية في التمسك بها منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتجول الجميع في المعرض المقام بهذه المناسبة.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في عسير الشيخ جابر عبدالله الشهري إن الحملة أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ودشنها في وقت سابق بديوان الرئاسة ووجه بتفعيلها في الفروع والمحافظات.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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