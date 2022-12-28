تشجير أحياء الرياض

أعلن برنامج «الرياض الخضراء»، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، بمبادرة من ولي العهد، عن بدء أعمال تنفيذ تشجير الأحياء السكنية، أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، التي تستهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة.

ويستهدف البرنامج تشجير أكثر من 120 حيًا سكنيًا، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير، تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيط المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.

وتبدأ أعمال التشجير في حي العزيزية، في 29 ديسمبر 2022م، وسيشهد زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في الحي.