مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان

وأكد أن الشريعة الإسلامية والأنظمة جاءت حافظةً لحقوق الإنسان، التي تؤكد قيام الدولة بكل ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان وصون ذاته ورعايته وتنمية قدراته وذلك إيمانًا منها بأن بناء الإنسان الركيزة الأولى في بناء الدولة ونهضتها، فيما أشار أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان، إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان طبقًا للأنظمة والتزامات المملكة بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
وتناول اللقاء عددًا من المبادرات التي تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في محافظة الطائف.
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