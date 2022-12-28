خطة لتطوير المنشآت الصحية بالمدينة

أظهر تقرير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، عدم حصول عدد من المنشآت والمراكز الصحية في منطقة المدينة المنورة، على الاعتماد خاصة منها المستشفيات الطرفية «مستشفيات المحافظات»، في حين أكد تجمع المدينة المنورة الصحي، وضع خطة شاملة لتطوير جميع المنشآت لتحقيق جودة عالية للمستفيدين، مبينا حصول 4 مراكز صحية في منطقة المدينة المنورة، على اعتماد المنشآت الصحية سباهي، في حين حصلت جميع المستشفيات داخل المدينة على الاعتماد كاملا أو مشروطا.

جودة عالية

أوضح لـ«دوت الخليج» المتحدث الرسمي للتجمع عبدالرحمن حمودة، أنه فيما يخص عدم حصول عدد من المنشآت الصحية الطرفية على اعتماد «سباهي»، نوضح أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، يعمل على تقييم المنشآت الصحية بناء على مستوى معياري محدد، يستلزم تكامل البنى التحتية وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة، وأنظمة متكاملة لتحقيق خدمة متميزة للمجتمع، وأضاف أن تجمع المدينة المنورة الصحي، عمل على وضع خطة شاملة لتطوير جميع منشآته، بما يحقق خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وأن منطقة المدينة المنورة تعد المركز الثاني على مستوى المملكة، في تقييم سباهي للمراكز الصحية، فجميع المستشفيات داخل المدينة المنورة حصلت على الاعتماد، سواءً كان كاملاً أو مشروطا، وحصل مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا على اعتماد مشروط.

تحديث الاعتماد

يذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، أعلن عن تحديث حالة اعتماد المنشآت الصحية، لفئات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمختبرات، وبنوك الدم ومجمع العيادات الخاصة، وأظهر التقرير الخاص بكافة المناطق المعتمدة وغير المعتمدة.