تدشين خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة عبر أبشر

دشنت وزارة الداخلية اليوم حفل ملتقى أبشر السنوي الثامن 2022 للتحول الرقمي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

ودشنت الوزارة عددا من الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة، تضمنت خدمة تجديد الجواز السعودي والهويات الرقمية وخدمات التحقق من الوقائع الرقمية وخدمة استعراض الجواز السعودي كهوية رقمية وخدمة تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين وخدمة أبشر سفر وخدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة للأفراد وخدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة أبشر أفراد وتطبيق أبشر داخلية وتحدي أبشر 2023 للإبداع والابتكار، إضافة إلى حزمة خدمات على منصة أبشر داخلية.

يذكر أن عدد الخدمات المقدمة وصل إلى 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.