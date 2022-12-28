السعودية اليوم / الأمن العام يحصد (4) جوائز في ملتقى "أبشر" الثامن 2022



الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

حصد الأمن العام (4) جوائز في ملتقى "أبشر" الثامن 2022، الذي أقيم اليوم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتمثل الإنجاز في تحقيق جائزة الخدمة الأمنية "منصة أبشر ميدان" وجائزة الخدمات المستدامة "خدمة المزاد الإلكتروني للخدمات المميزة" وجائزة المبادرة الاستراتيجية "خدمة التحقق من الوثائق الرقمية" وجائزة الخدمات الإبداعية "خدمة إسقاط المركبات التالفة".

يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من (350) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (26) مليون مستفيد.

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22:38ت م

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