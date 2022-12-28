شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يعلن غياب نجم الفريق شهرين عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الشباب عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة شهرين عن الملاعب، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفتح في دوري روشن السعودي.

وكشف نادي الشباب، عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها لاعبه الجابوني أرون سالم، خلال المباراة الماضية ضد الفتح في دوري روشن للمحترفين، التي خسرها الفريق برباعية مقابل هدف وحيد بالجولة العاشرة.

وأكد النادي خلال بيان له، أن أشعة الرنين المغنطيسي التي خضع لها أرون سالم، أثبتت إصابته بقطع في أربطة مفصل القدم، وسوف يحتاج لفترة علاج تمتد إلى شهرين، قبل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.

من ناحية أخرى، واصل الفريق تدريباته بقيادة مديره الفني الإسباني فيسينتي مورينو مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأ المدرب التدريبات بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدة أمور فنية وتكتيكية، ثم أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة، تلاها المدرب بتدريبات تكتيكية في منتصف الملعب، واختتم المران بتدريبات على تنفيذ الكرات الثابتة.