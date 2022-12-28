شكرا لقرائتكم النقطة العمياء برنامج جديد يواجه الأكاذيب ويفند الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قناة السعودية، عن برنامج النقطة العمياء؛ لمواجهة الشائعات، ابتداءً من 5 يناير 2023.

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وقالت القناة في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: من خلال رصد المعلومات في كل زاوية نقاط قد لا تُرى، ويستغلها البعض في نشر الشائعات والمعلومات الغير صحيحة.. النقطة العمياء مع صلاح الغيدان مصدر المعلومة الموثوقة ابتداءً من 5 يناير على قناة السعودية.

يفند الشائعات

وتابعت القناة: برنامج يوضح المعلومات الصحيحة ويفند الشائعات التي تلامس الواقع المعيشي في المجتمع السعودي.

مقدم البرنامج الإعلامي صلاح الغيدان، والحلقة الأولى ستعرض يوم 5 يناير 2023، الساعة العاشرة مساءً.