شكرا لقرائتكم إغلاق سوق تجاري بالطائف بسبب حفريات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلقت بلدية شرق ‫الطائف الفرعية أحد الأسواق التجارية الواقعة في نطاق الفرع بسبب حفريات خطيرة.

قد يهمّك أيضاً

أوضحت البلدية في تغريدة على موقع تويتر، أن ذلك جراء وجود حفريات داخل ممرات السوق ذات خطورةٍ عالية، وغير مؤمّنة، ولا تُراعي سلامة المرتادين.

مقاول مخالف

وأشارت إلى قيام المقاول بالعمل في ذلك السوق دون ترخيص لأعمال الحفر والإنشاء.

ونشرت البلدية لقطات مصورة توثق جهود رجالها في المتابعة الميدانية.