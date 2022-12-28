شكرا لقرائتكم آلية تعويض صاحب السيارة عند التضرر من الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المحامي علي آل حاسن، أن المرور وأمن الطرق يتكفلان بالتواصل مع الجهات المعنية لتعويض صاحب السيارة عند التضرر من الطريق.

وتابع خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة روتانا خليجية، أنه في حالة وقع ضرر يقوم الشخص بالاتصال على أمن الطرق حتى يتم العمل على إعداد تقرير مفصل عن هذا الضرر.

إعداد تقرير لحجم الضرر

ولفت آل حاسن إلى أن إدارة المرور أو أمن الطرق هم من يقومون بإعداد التقرير لتحديد حجم الضرر، وحتى يحفظ للمواطن حقه.

وتابع: طبيعي متابعات الخليج 365 لن ينتظر التعويض ويقوم بإصلاح السيارة، لكن يجب أن يحتفظ بكافة الإيصالات والفواتير التي تثبت إصلاحات السيارة.

وزارة النقل

وأضاف: بعد إعداد التقرير من جهة أمن الطرق أو المرور يبدأ التواصل من جانبهم بخطابات إلى وزارة النقل، ثم تبدأ وزارة النقل في فحص الأمر والتواصل مع منفذ هذا المشروع.