شكرا لقرائتكم خبر رعي متون بمواقع ممنوعة يغرم 12 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مخالفا لنظام البيئة، 10 مواطنين، ومقيمَين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 304 متون من الإبل، و180 رأسا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.