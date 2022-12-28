تجهيز 60 كائنا فطريا لإطلاقها في البرية

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من جهة أخرى واحتفاء بالحياة الفطرية، وتوثيقا لأهم رموز الصحراء؛ أصدر البريد السعودي «سبل» طابعا تذكاريا بعنوان «المها العربي»، وذلك بهدف إبراز أهمية الحفاظ على الحياة البرية.وخلال الأيام الماضية جرى في محمية نيوم إطلاق 4 أنواع من الحيوانات البرية، هي: المها العربي، والوعل، والغزال الرملي (ظبي الريم)، والغزال الجبلي، ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة توطين الكائنات الفطرية التي تشمل إطلاق عدد من الحيوانات البرية في المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود نيوم المنبثقة عن رؤيتها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وأن تكون نموذجا غير مسبوق في الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية على مستوى المنطقة؛ حيث قدم فريق نيوم الدعم لنقل هذه الحيوانات البرية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الرياض في أكتوبر الماضي إلى محمية نيوم.
أهم أسباب انقراض الكائنات الفطرية:
- الصيد الجائر
- الرعي الجائر
- شح مصادر المياه
- الزحف العمراني
- التسميم
- التلوث البيئي
- الكوارث الطبيعية
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