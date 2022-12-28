شكرا لقرائتكم خبر تأمين إلزامي ضد أخطاء الممارسين في 17 تخصصا طبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المجلس الصحي السعودي أن إلزامية التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين تشمل 17 تخصصا، وتهدف إلى تطوير وسائل متابعة الأخطاء الطبية من قبل الجهات المعنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في المملكة.

وأشار إلى أن قرار إلزامية التأمين يسعى لتطوير وسائل متابعة الأخطاء الطبية من قبل الجهات الصحية وإيجاد حلول لتحسينها، إلى جانب تقليل خطر تحمل المنشآت الصحية تكاليف تعويضات الأخطاء الطبية، بحيث تركز على أعمالها الأساسية.

وفيما يتعلق بالممارس الصحي، فالقرار يحفز الممارس على القيام بأعماله على أكمل وجه والحفاظ على سجله الائتماني من الأخطاء، إضافة إلى تكفل شركات التأمين بدفع التكاليف اللازمة وتقليل العبء على الممارس الصحي.

كما يعزز القرار من سلامة وحفظ حقوق المرضى من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى عند تقديم الرعاية الصحية لهم، وكذلك سهولة وسرعة تعويض المتضررين من المرضى عند حدوث الأخطاء الطبية من خلال شركات التأمين.

وكان المجلس الصحي السعودي ممثلا بالإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية؛ ظم أخيرا ورشة عمل «تطوير خطة معالجة التحديات في القطاع الصحي» للاستفادة من تجربة كوفيد-19 والتغطية الصحية الشاملة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة.

تخصصات يشملها التأمين

