أجهزة محاكاة تفاعلية لرفع وعي قائدي المركبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح، وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، شارك المركز الوطني لسلامة الطرق في المعرض المصاحب لفعالية «مستقبل السلامة المرورية 2022، واستراتيجية السلامة المرورية بمنطقة تبوك»، المقامة في مقر المدينة الجامعية بتبوك، من الفترة 20 - 30 ديسمبر الجاري بالتعاون بين إمارة المنطقة وشركة نيوم. واستعرض المركز بجناحه عددا من أجهزة المحاكاة التفاعلية خلال المشاركة لرفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، من فئات المجتمع كافة. وحظي الجناح بتفاعل الزوار الذي أتاح لهم الفرصة لمحاكاة الواقع افتراضيا. وحظي الجناح بتفاعل الزوار الذي أتاح لهم الفرصة لمحاكاة الواقع افتراضيا. يذكر أن المشاركة تأتي استكمالا للعديد من الجهود والحملات التوعوية التي سبق ونفذها المركز الوطني لسلامة الطرق التي تجاوزت 15 حملة. الأجهزة تحاكي:





أهمية التقيد بوسائل السلامة لتجنب:



الإصابات أثناء انقلاب المركبة.



الاصطدام.



تعليم القيادة.



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