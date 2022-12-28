تسخير التحول الرقمي والابتكار لتعلم اللغة العربية

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ومثل المجمع في التوقيع الأمين العام المكلف الدكتور عبدالله الوشمي، في حين مثل المركز المدير العام الدكتور عبدالله الوليدي.وجاءت مذكرة التفاهم لتقوية التعاون بين الطرفين وتطويره، ولتعزيز التحول الرقمي والابتكار في اللغة العربية من خلال التعليم والتدريب الالكتروني، والتعاون في بناء المعاجم الالكترونية في المجال التعليمي، وبناء مبادرات مشتركة لإثراء اللغة العربية في التعليم والتدريب الالكتروني، إضافة إلى التعاون في مجال ترجمة المقررات، والبرامج التدريبية إلى لغة الإشارة (لفئة الصم) للمنصات المتكاملة مع المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني، والتكامل والربط مع منصة FutureX لإتاحة الوصول للمحتويات المحلية والعالمية.
ومن ثمرات هذا التفاهم التعاون في مجال الدراسات والاستشارات المتعلقة بتعليم اللغة العربية الكترونيا وما يرتبط بها من مشاركة في البيانات التي تقيس الأثر للبرامج التدريبية المطروحة، إضافة إلى التعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها من المبادرات العامة مثل التعاون في بناء برامج ومبادرات تسهم في تعزيز المحتوى العربي في التعليم الالكتروني، وبناء أنشطة ومبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي تجاه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
من ثمرات مذكرة التفاهم:
- التعاون في مجال الرخص والمعايير.
- التمكين من الشهادات الاحترافية.
- التعاون على الربط مع المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني.
- الوصول إلى المحتويات المحلية والعالمية.
- الاستفادة من امتيازات المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني.
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