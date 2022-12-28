شكرا لقرائتكم خبر تسخير التحول الرقمي والابتكار لتعلم اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني؛ لتفعيل العمل التكاملي بينهما، والاستفادة من الخبرات والخدمات التي تعزز عملهما لدعم البرامج الالكترونية المتعلقة باللغة العربية وتطويرها.

ومثل المجمع في التوقيع الأمين العام المكلف الدكتور عبدالله الوشمي، في حين مثل المركز المدير العام الدكتور عبدالله الوليدي.

وجاءت مذكرة التفاهم لتقوية التعاون بين الطرفين وتطويره، ولتعزيز التحول الرقمي والابتكار في اللغة العربية من خلال التعليم والتدريب الالكتروني، والتعاون في بناء المعاجم الالكترونية في المجال التعليمي، وبناء مبادرات مشتركة لإثراء اللغة العربية في التعليم والتدريب الالكتروني، إضافة إلى التعاون في مجال ترجمة المقررات، والبرامج التدريبية إلى لغة الإشارة (لفئة الصم) للمنصات المتكاملة مع المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني، والتكامل والربط مع منصة FutureX لإتاحة الوصول للمحتويات المحلية والعالمية.

ومن ثمرات هذا التفاهم التعاون في مجال الدراسات والاستشارات المتعلقة بتعليم اللغة العربية الكترونيا وما يرتبط بها من مشاركة في البيانات التي تقيس الأثر للبرامج التدريبية المطروحة، إضافة إلى التعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها من المبادرات العامة مثل التعاون في بناء برامج ومبادرات تسهم في تعزيز المحتوى العربي في التعليم الالكتروني، وبناء أنشطة ومبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي تجاه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

من ثمرات مذكرة التفاهم:

