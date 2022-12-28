مناقشة معايير ومواصفات منشآت التعليم الأهلي والعالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» أمس، خلال ورشة عمل معايير ومواصفات منشآت التعليم الأهلي والعالمي بمقر الهيئة بالرياض.

وأكد المدير التنفيذي لمركز «تميز» الدكتور أحمد الجبيلي أهمية اللجنة ودورها في إعداد المعايير والمواصفات اللازمة لمنشآت التعليم العام الأهلي للنهوض بمنظومة قطاع التعليم العام الأهلي وتجويده وتعزيز النمو فيه بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو بعض الجهات الحكومية إلى إعداد قائمة محددة بالمعايير والمواصفات التي يجب على منشآت التعليم الأهلي والعالمي الالتزام بها ونشر تلك القائمة للعموم؛ للتوعية ورفع مستوى امتثال المنشآت التعليمية، ووضع إجراءات وضوابط محددة لتنفيذ زيارات التفتيش والتقييم من مختلف الجهات.

يذكر أن مركز «تميز» يعد أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.