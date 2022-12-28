تكريم الفائزين بجوائز جامعة الملك خالد للتميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جامعة الملك خالد أخيرا منجزاتها في الاعتماد الأكاديمي، خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الجامعة للتميز من الأفراد والجهات في دورتها الثامنة 1443، وذلك بتنظيم وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير الأكاديمي والجودة، في مسرح مركز الاحتفالات بالمدينة الجامعية بالقرعاء.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي بحضور الحفل من وكلاء الجامعة وعمدائها ومنسوبيها وذوي الطلاب والطالبات، قدم خلالها شكره وتقديره لكل من أسهم في التميز من طلاب ومنسوبي الجامعة وجهاتها، مهنئا البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد، والفائزين بجوائز الجامعة للتميز، مؤكدا على أهمية مواءمة مجالات ومبادرات جائزة التميز في الأعوام القادمة مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة في ظل التطوير المستمر الذي تحظى به الجامعة.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أنه بلغ عدد البرامج المدرجة في مشروع الاعتماد 69 برنامجا تمثل نسبة 80% من برامج الجامعة المؤهلة للاعتماد.