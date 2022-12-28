قبول 52 ألف متدرب تقني بالفصل الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول 52227 متدربا ومتدربة للفصل الثاني من العام الحالي، في مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس واللغة الإنجليزية بالكليات والمعاهد التابعة لها.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، زيادة أعداد المقبولين في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من هذا العام، حيث بلغ إجمالي المقبولين خلال الفصل الأول الماضي 51229 متدربا ومتدربة، في حين بلغ عدد الخريجين بالفصل ذاته 20600 خريج وخريجة.

وأضاف بأن المؤسسة تنفذ عدة برامج لتحفيز المتدربين والمتدربات وإثراء رحلتهم التعليمية كونهم أساس العملية التدريبية، حيث أطلقت عدة مبادرات لتشجيعهم نحو التفوق والتميز، من أبرزها: مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي الفصلية التي تصل إلى 1000 ريال لكل متفوق، ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للخريجين التي تصل إلى 2000 ريال لكل خريج متفوق، وجائزة المحافظ للمتدرب المثالي التي تعد جائزة تنافسية تمنح الحاصلين عليها فرصة إكمال مرحلة البكالوريوس التطبيقي بالكليات التقنية.