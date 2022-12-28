أهداف ومهام جديدة لتحسين مخرجات التدريب والتعليم

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ويعد إنشاء الأكاديمية تطويرا مستمرا لبيئة التعليم والتدريب ويسهم في تقديم توصيات تستند إلى الدراسات والبحوث وتحليل البيانات، كما تسهم في توفير مختصين لتأدية أعمال ضمان وضبط الجودة في التعليم والتدريب، وبناء القدرات البشرية الوطنية، إحدى أهم دعائم جودة التعليم والتدريب، مما يلبي حاجة الهيئة في التوسع بتدريب مختصي التقويم والقياس والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، وحاجة المراكز الوطنية للتقويم والاعتماد لمراجعين وأخصائيين في التقويم والقياس والاعتماد، كما يلبي حاجة المؤسسات التي تعنى بالتقويم والاعتماد محليا وإقليميا، ويساعد في دعم إيرادات الهيئة، ويرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما من خلال تدريب منسوبي مؤسسات التعليم والتدريب.وستكون الأكاديمية بيت خبرة استشاري في مجال التطوير المهني بالتقويم والاعتماد في التعليم والتدريب، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع نطاق عمل التدريب في الهيئة؛ ليقدم خدماته لكافة الجهات المعنية بالتقويم بكل أنواعه ومجالاته، إضافة إلى تكوين بيئة جاذبة لاستقطاب المختصين في تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال التقويم والاعتماد على المستوى المحلي والدولي، وكذلك بناء أدلة الجدارات الفنية والسلوكية الخاصة بكافة الفئات المستهدفة ومسارات التطوير، والتقويم المستمر لتطوير المحتوى التدريبي بناء على معايير التقويم والاعتماد المعتمدة، وتحليل الاحتياجات التدريبية، وتقديم الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل للمراجعين والمقيمين وأثر التأهيل والتدريب.
أهداف الأكاديمية:
- التطوير المستمر لبيئة التعليم والتدريب.
- تقديم توصيات تستند على الدراسات والبحوث وتحليل البيانات.
- توفير المختصين لضمان الجودة في التعليم والتدريب.
مهام الأكاديمية:
- تكوين بيت خبرة استشاري في مجال التطوير المهني.
- بناء القدرات الوطنية من خلال توسيع نطاق عمل التدريب.
- تقديم محتوى تدريبي مبني على معايير التقويم.
- تلبية الاحتياجات التدريبية الخاصة بسوق العمل.
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