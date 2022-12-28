إجراءات وقائية استباقية استعدادا لأمطار العاصمة المقدسة

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وتأتي تنبيهات الأمانة التي بثتها عبر القنوات الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام «بلدي».التعليمات تضمنت:
- عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول
- الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940
- التعاون في ذلك خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار
- الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية، تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية
- تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن
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