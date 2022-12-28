إجراءات وقائية استباقية استعدادا لأمطار العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا لهطول الأمطار، كثفت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية، تحسبا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، وحفاظا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار، إذ تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس، وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة. وتأتي تنبيهات الأمانة التي بثتها عبر القنوات الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلديات مكة وضواحيها، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام «بلدي». التعليمات تضمنت:





عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول



الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940



التعاون في ذلك خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار



الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية، تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية



تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن

التعليمات تضمنت:

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