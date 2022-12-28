تدشين 26 مشروعا بلديا في عسير بتكلفة 300 مليون ريال

وتتضمن المشروعات التي قدرت تكلفتها الإجمالية بـ (386.504 مليون ريال)، مبانٍ بلدية وحدائق عامة وساحات حضرية وفتح طرق جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ حلول هندسية لبعض التقاطعات والجسور وتنفيذ جسور مشاة وتطوير وصيانة بعض الطرق.
وتسهم المشروعات المنفذة في رفع مستوى جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري ودعم المناشط الاقتصادية وإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مُستدام. وفي ذات السياق وقف أمير منطقة عسير، ميدانيًا على مشروع طريق "مرحبًا ألف"، يرافقه وزير الشؤون البلدية وعدد من قيادات أمانة المنطقة، حيث تفقد مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز، كما يعتبر المشروع من أهم المشروعات البلدية كطريق محوري موازٍ لطريق أبها - خميس مشيط بطول 9.8 كم ووصلت نسبة الإنجاز الحالية حوالي 90%.
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