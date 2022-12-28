الجوازات تدشن خدمة أبشر سفر

دشنت المديرية العالة للجوازات خلال ملتقى "أبشر" في نسخته الثامنة، خدمات إلكترونية جديدة للتسهيل على المواطنين والمقيمين، أبرزها خدمة "أبشر سفر" للتحقق من إمكانية الخروج عبر المنافذ البرية وحجز موعد.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي أن خدمة "أبشر سفر" تمكن المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال إلى جوازات جسر الملك فهد للمغادرة إلى البحرين، وتتيح الخدمة لقائد المركبة حجز موعد وإدراج جميع التابعين معه في المركبة من الأهل أو الأصدقاء، بهدف تقليل وقت انتظار المستفيدين والتنبيه في أوقات الزحام.

ودشنت الجوازات خدمة السداد للمدفوعات الحكومية داخل منصة أبشر، وأشار العتيبي أن الخدمة تشمل السداد لإصدار وتجديد جواز السفر السعودي، وذلك للتسهيل على المواطنين.