37 مليونا تعويضات لـ 2385 مزارعا توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصرف تعويضات لـ 2385 مزارعًا توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحتها، وبلغ إجمالي التعويضات التي قامت الوزارة بصرفها 36.950.008 ريالات، وبلغ التعويض عن كل هكتار 4000 ريال. ووضعت الوزارة رابطا للاستعلام عن أحقية التعويض ( اضغط هنا ).



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