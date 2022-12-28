السعودية اليوم / اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم برامجها التدريبية لعام 2022



الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني برامجها التدريبية لعام 2022 بدورة بعنوان القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي عقدت في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وركزت الدورة على عدة محاور، منها مفاهيم القانون الدولي الإنساني في الإسلام - المبادئ - نطاق التطبيق – الآليات التنفيذية وأهم المصطلحات، وكذلك القيادات الإستراتيجية ودورها في كفالة واحترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى حقوق وواجبات العاملين في مجالات الخدمات الإنسانية اثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن التحالف الإسلامي في حراك دائم بتكثيف الجهود لرفع الوعي والمعرفة لمنسوبيه وممثلي الدول الأعضاء كافة بالمفاهيم والمعايير الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني كمرجعية في نشر المفاهيم والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

من جانبه أكد أمين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالله الرويلي، أن اللجنة الدائمة حرصت على أداء واجباتها بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه ونطاق تطبيقه من خلال الدورات والمبادرات التي تستهدف القطاعات المدنية والعسكرية بالدولة.

يذكر أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أقامت 13 دورة تدريبية هذا العام في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة، استفاد منها ما يقارب 2000 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية.

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16:36ت م

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