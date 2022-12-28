السعودية اليوم / تحذيرات من موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في تونس



تونس 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

حذّرت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة انتشار فيروس

ودعت في بيان اليوم، إلى ضرورة الإقبال على التلقيح في الفترة الحالية لتعزيز المناعة تحسبًا لتزايد حالات الإصابة المرتقب بداية من يناير القادم.

مما يذكر أن الفيروس أصاب في تونس منذ انتشاره قبل عامين، مليونًا و 147 ألفًا و 571 شخصًا، وتوفي جراء الوباء 29 ألفًا و 284 شخصًا.

// انتهى //

16:29ت م

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تونس 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسحذّرت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من ظهور موجة جديدة لانتشار هذا الفيروس.ودعت في بيان اليوم، إلى ضرورة الإقبال على التلقيح في الفترة الحالية لتعزيز المناعة تحسبًا لتزايد حالات الإصابة المرتقب بداية من يناير القادم.مما يذكر أن الفيروس أصاب في تونس منذ انتشاره قبل عامين، مليونًا و 147 ألفًا و 571 شخصًا، وتوفي جراء الوباء 29 ألفًا و 284 شخصًا.// انتهى //16:29ت م0140

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