السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يرأس اجتماع المجلس المحلي للمحافظة في دورته السادسة



الطائف 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة في جلسته السادسة من دورته السادسة، بحضور أعضاء المجلس وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وحث سموه الأعضاء على الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وتكامل الجهود، وإبداء الآراء والمقترحات، فيما يحقق خدمة الأهالي وسكان المحافظة للسعي في تعزيز النمو والازدهار لمحافظة الطائف.

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16:24ت م

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