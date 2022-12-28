

أثينا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات جزيرة إيفيا في الساحل الشرقي لليونان وشعر به سكان أثينا.

وأفاد معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية أن الهزة على عمق عشرة كيلومترات ووقعت في حوالي الساعة 1224 بتوقيت جرينتش، ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار.

// انتهى //

16:08ت م

0133





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.