السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يطلع على المرحلة الحالية لمشروع تطوير مطار الملك سعود ويوجه بالمتابعة وسرعة التنفيذ



الباحة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على المرحلة الحالية التطوير مشروع مطار الملك سعود بالباحة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمشروع تطوير مطار الملك سعود بالباحة المهندس علي بن محمد مسرحي ، وعددًا من قيادات هيئة الطيران المدني وشركة مطارات والمقاول المنفذ للمشروع.

واستمع سموه إلى شرح من مساعد المدير العام للمشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني عن المشروع ومراحل تنفيذه ، كما نوقش سير الأعمال في المشروع المتضمن إنشاء صالة تتسع لمليون مسافر وتعادل ما يقارب 4 أضعاف الصالة الحالية شاملاً التشغيل الدولي مع التنفيذ بأحدث التقنيات في عالم الطيران .

وأكد سموه ضرورة متابعة إنجاز مشروع تطوير المطار لأن المنطقة من أهم الوجهات السياحية في المملكة ويعدّ إنجازه رافداً من الروافد الأساسية للسياحة في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات ، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة, من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ووجه الأمير حسام بن سعود بأهمية التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أي معوقات.

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16:05ت م

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