السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يُثمّن اعتماد مشاريع تعزيز الشبكات الكهربائية بالمنطقة بقيمة تجاوزت مليارًا و800 مليون ريال



الباحة 04 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 28 ديسمبر 2022م واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهود التي تقدمها وزارة الطاقة والشركة

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة، اليوم، مدير إدارة المساندة بوزارة الطاقة المهندس ناصر علي حكمي ومدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله العسيري والوفد المرافق لهما، حيث قدّم المهندس العسيري لسموه التقرير السنوي للخدمات الكهربائية بالمنطقة لعام 2022م، متضمنًا ما تحقق من إنجازات في تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية وإيصال الخدمات للمشتركين والتقدم في تنفيذ مشاريع محطات تحويل الطاقة وتحسين الشبكات .

ونوّه سموه بما تضمنه التقرير من مشاريع منفذة ومشاريع قيد التنفيذ التي أسهمت في تحسين الخدمات الكهربائية، متطلعًا سموه إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع الحالية.

// انتهى //

15:58ت م

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الباحة 04 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 28 ديسمبر 2022م واسثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهود التي تقدمها وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء باعتماد مشاريع تعزيز الشبكات الكهربائية بالمنطقة بقيمة تجاوزت مليارًا و800 مليون ريال لمواكبة النمو في جميع مجالات التنمية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة، اليوم، مدير إدارة المساندة بوزارة الطاقة المهندس ناصر علي حكمي ومدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله العسيري والوفد المرافق لهما، حيث قدّم المهندس العسيري لسموه التقرير السنوي للخدمات الكهربائية بالمنطقة لعام 2022م، متضمنًا ما تحقق من إنجازات في تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية وإيصال الخدمات للمشتركين والتقدم في تنفيذ مشاريع محطات تحويل الطاقة وتحسين الشبكات .ونوّه سموه بما تضمنه التقرير من مشاريع منفذة ومشاريع قيد التنفيذ التي أسهمت في تحسين الخدمات الكهربائية، متطلعًا سموه إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع الحالية.// انتهى //15:58ت م0127

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