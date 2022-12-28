السعودية اليوم / وزير النفط والبيئة البحريني يستقبل سمو سفير المملكة لدى البحرين



المنامة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس

استقبل معالي وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التنمية المختلفة، وخاصة في قطاعي النفط والبيئة، بما يحقق الأهداف الثنائية المشتركة.

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15:28ت م

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