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حفر الباطن ضمن خطة توسع فنادق هيلتون بالمملكة

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الرياض - محمد الوسيري - كشف أمير لبابيدي مدير عام التطوير لدى “هيلتون” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن خطط لافتتاح 46 فندقًا جديدًا في السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي عدد الغرف لأكثر من 13000 غرفة في المملكة، الأمر الذي يبرز حجم الطلب المتوقع في السوق.

فندق بحفر الباطن

وأشار لبابيدي في تصريح لمنصة “أرقام” إلى أنه تم توقيع اتفاقات مع مجموعة الشايع لإقامة فندق هامبتون باي هيلتون حفر الباطن خلال السنوات القليلة المقبلة.

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يذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب أكد العام الماضي أن سلسلة فنادق هيلتون العالمية ستوسع وجودها في المملكة برفع فنادقها من 15 إلى 75.

وعلمت “متابعات الخليج 365” أن رجل الأعمال الكويتي محمد بن عبدالعزيز الشايع أشترى أرضًا تجارية كبيرة على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة لإنشاء مجمع تجاري وفندق هيلتون.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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