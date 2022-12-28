شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كيلوبترا وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق سيراميكا كيلوبترا، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لإستعادة سلسلة الإنتصارات مرة أخري، خاصة أن الفريق تعثر فى الجولة السابقة أمام سموحة وفقد نقطتين ثمينتين.

فى حين يسعي سيراميكا كيلوبترا الوافد الجديد فى الدوري المصري خلال السنوات القليلة الماضية، من تقديم مستوي مميز كعادته فى المواجهات الكبيرة، حيث يأمل الفريق فى تحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولي بالنادي الأهلي هذا الموسم، أو الخروج بنقطة التعادل على أقصي تقدير.



موعد مباراة الأهلى وسيراميكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى نظيره سيراميكا كيلوبترا اليوم الأربعاء، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة سيراميكا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، برونو سافيو.

الهجوم: كريم فؤاد، محمد شريف (حسام حسن)، حسين الشحات.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، فى حين يحل نادي سيراميكا كيلوبترا فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة.