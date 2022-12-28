شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لملاقاة سيراميكا كليوبترا الليلة فى الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق سيراميكا كيلوبترا، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لإستعادة سلسلة الإنتصارات مرة أخري، خاصة أن الفريق تعثر فى الجولة السابقة أمام سموحة وفقد نقطتين ثمينتين.

فى حين يسعي الوافد الجديد فى الدوري المصري خلال السنوات القليلة الماضية، من تقديم مستوي مميز كعادته فى المواجهات الكبيرة، حيث يأمل فريق سيراميكا كيلوبترا وراء تحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولي بالنادي الأهلي هذا الموسم، أو الخروج بنقطة التعادل على أقصي تقدير.



كولر يحذر لاعبيه من التراخي

ووجه المدرب السويسري ماريل كولر،المدير الفني للأهلي، رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبيه قبل مواجهة سيراميكا، حيث أكد على ضرورة حسم اللقاء مبكرًا وعدم إرتكاب الأخطاء الدفاعية التى تكررت بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، لا سيما أن الفريق تعادل فى لقائين خلال آخر 3 مواجهات خاضها الفريق.



موعد مباراة الأهلى وسيراميكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى نظيره سيراميكا كيلوبترا اليوم الأربعاء، فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.