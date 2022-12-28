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شكرا لقرائتكم وظائف لدى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مخطط المؤسسة Enterprise Architect
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
- خبرة 4+ سنوات خبرة في العمل
- خبرة 2+ سنوات خبرة في هندسة المشاريع
- خبرة / خبرة أداة EA في النمذجة والتمثيلات الرسومية
المهام الوظيفية:
- فهرسة ، تطوير ، تنسيق ، توصيل ، صيانة ، وإنفاذ نماذج معمارية شاملة للمؤسسة ، تمثيلات ، مبادرات ، قدرات ، ومكونات لأداء الأنشطة التجارية والتقنية للمؤسسة بشكل مناسب.
- تقييم الوظائف الداخلية واستراتيجيات تطوير الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات واقتراح التحسينات.
- إنشاء نماذج معمارية الأعمال لتعكس استراتيجيات المنظمة وأهدافها وخلق وتنفيذ رؤى وأهداف الأعمال.
- اقتراح أفكار لتقليل التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- تنظيم التدريب لتحسين معرفة الموظفين في EA للنمو المؤسسي.
- قم بقيادة دورة ADM من البداية إلى النهاية.
- تقييم المشاريع ومراجعة طلبات العروض والموافقة عليها والتنسيق مع الوظائف الأخرى داخل المنظمة لضمان تحقيق أهداف EA.
- التقط بنية المؤسسة بمستويات مختلفة من العمق.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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