اخبار السعوديه

إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات تهريب (29.2) طن من نبات القات المخدر و(766) كيلوجرامًا من مادة من الحشيش المخدر.

تفاصيل إحباط عمليات التهريب

وأضافت الوزارة، أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها وعددهم 361 متهماً منهم 338 مخالفاً لنظام أمن الحدود و23 مواطناً.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وتابعت وزارة الداخلية أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا