شكرا لقرائتكم إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات تهريب (29.2) طن من نبات القات المخدر و(766) كيلوجرامًا من مادة من الحشيش المخدر.

تفاصيل إحباط عمليات التهريب

وأضافت الوزارة، أنه تم القبض على المشاركين في تهريبها وعددهم 361 متهماً منهم 338 مخالفاً لنظام أمن الحدود و23 مواطناً.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وتابعت وزارة الداخلية أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.